تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأة بشأن ميسي

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، اليوم الخميس، عن مفاجأة متعلقة بنجم كرة القدم الأرجنتيني، ليونيل ميسي.

وغرد "آل الشيخ" عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أن "ميسي جاي الرياض"، في إشارة منه إلى الظهور الأول للنجم العالمي في الرياض، وشارك مع التغريدة قائمة "التانغو" الخاصة بفترة التوقف الدولي المقبلة في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وتشهد القائمة عودة ليونيل ميسي، الذي انتهت عقوبة الإيقاف التي تعرض لها من قبل اتحاد أمريكا الجنوبية لمدة ثلاثة أشهر.

وتلتقي الأرجنتين مع البرازيل في سوبر كلاسيكو أمريكا الجنوبية في الرياض في 15 نوفمبر، قبل أن تواجه الأوروغواي في 18 من الشهر نفسه.

ولم يخض " ميسي " أي مباراة مع منتخب بلاده، منذ أن طرد في مباراة المركزين الثالث والرابع في بطولة (كوبا أمريكا) في 7 يوليو/تموز، وذلك بعد أن تم إيقافه لثلاثة أشهر بعد اتهامه الاتحاد القاري بالفساد.

وخاضت الأرجنتين أربع مباريات في غياب "ميسي" تعادلت مع تشيلي (صفر-صفر) وألمانيا (2-2)، وفازت على المكسيك (4-صفر) والأكوادور (6-1).