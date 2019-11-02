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19:49 02 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
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    اللاعب المصري محمود تريزيجيه يحتفل بعد أن سجل هدف فريقه الأول خلال مباراة كرة القدم في الدوري الإنجليزي الممتاز بين أستون فيلا وليفربول في فيلا بارك في برمنغهام بوسط إنجلترا، 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2019

    بالفيديو... أهداف مباراة ليفربول وأستون فيلا (2-1) في الدوري الإنجليزي

    © AFP 2019 / GEOFF CADDICK
    رياضة
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    حقق فريق ليفربول الإنجليزي فوزا على منافسه أستون فيلا، بهدفين مقابل هدف وحيد، وذلك في اللقاء الذي أقيم على ملعب "فيلا بارك"، اليوم السبت، ضمن منافسات الأسبوع الـ11 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

    ورفع ليفربول رصيده إلى 31 نقطة محافظا على تفوقه بست نقاط على مانشستر سيتي الذي انتصر 2-1 على ضيفه ساوثامبتون.

    وبدا أن الفريق القادم من منطقة مرسيسايد في طريقه لأول هزيمة في الدوري هذا الموسم بعدما حول محمود حسن "تريزيجيه" ركلة حرة من جون مكجين إلى داخل المرمى في الدقيقة 21.

    لكن الظهير الأيسر روبرتسون قفز أعلى من الجميع ليقابل تمريرة ماني العرضية إلى داخل شباك الحارس توم هيتون في الدقيقة 87.

    ثم حول "ماني" ركلة ركنية بضربة رأس في المرمى في الوقت المحتسب بدل الضائع لتنطلق احتفالات جنونية من جماهير ليفربول.

    وكانت النتيجة قاسية على أستون فيلا الوافد الجديد.

    ورغم غياب قائده جاك جريليش ثم اللعب بإيقاع سريع والضغط العالي كان يمكن أن يتقدم أستون فيلا بعد 60 ثانية عندما سدد أنور الغازي كرة في يد أليسون بيكر من مدى قريب.

    لكن ليفربول هاجم في الشوط الثاني وتصدى هيتون لمحاولتين من ماني، الذي أطلقت الجماهير صيحات الاستهجان ضده بعدما ادعى السقوط داخل منطقة الجزاء، في الدقيقتين 50 و59.

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    الكلمات الدلالية:
    ساديو ماني, الدوري الإنجليزي, تريزيجيه, محمد صلاح, أستون فيلا, ليفربول
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