بالفيديو… يوفنتوس يحافظ على الصدارة بانتصار على تورينو (1-صفر)

ووضع المدافع الهولندي البالغ عمره 20 عاما الكرة في الشباك بعد ركلة ركنية في الشوط الثاني المتواضع.
وهز بريمر الشباك في الوقت المحتسب بدل الضائع لتورينو لكن الهدف ألغي بداعي التسلل.
لا عجب ان يتصدر اليوفي— ابراهيم البراهيم (@I_Interista) November 2, 2019
مع التحية للمشجع المغفل !!#تورينو_يوفنتوس pic.twitter.com/Hi2VpTIRJP
ويتصدر يوفنتوس، الساعي للقبه التاسع على التوالي، المسابقة برصيد 29 نقطة من 11 مباراة متقدما بنقطة على إنتر ميلان الذي تغلب 2-1 على مستضيفه بولونيا في وقت سابق من اليوم.
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