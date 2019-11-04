ليفربول يوفر 50% من راتب محمد صلاح عبر "يوتيوب"

كشف موقع "فوتبول تكتكيس"، عن تصدر ليفربول قائمة الأندية الأكثر ربحا من قناته الرسمية على موقع "يوتيوب".

ووفقا للموقع، بطل دوري الأبطال، يحقق 664 ألف دولار شهريا من قناته على يوتيوب المشترك فيها 3 ملايين و100 مشترك.

ويجني الريدز وفقا لهذا الرقم، 5 ملايين و311 آلاف دولار سنويا من يوتيوب فقط، وبهذا يمكن لأرباح ليفربول من "يوتيوب" تسديد نصف الراتب الشهري لمحمد صلاح الذي يبلغ 800 ألف جنيه إسترليني، نحو مليون و200 ألف دولار أمريكي.

ويجني صلاح 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا وهو الأعلى بين رواتب لاعبي ليفربول في الموسم الجاري.

وبلغ دخل ليفربول عام 2018 بحسب تقرير شركة ديلوايت، 455 مليون جنيه إسترليني، 49% منها أتت من عائدات حقوق البث التي بلغت 222 مليون جنيه إسترليني.