بديلا عن الكاميرون... دولة عربية تتلقى رسالة من "الكاف" بشأن تنظيم أمم إفريقيا 2021

كشف تقرير اللجنة الخاصة بمتابعة أشغال البنى التحتية الخاصة ببطولة إفريقيا للاعبين المحليين 2020 وكأس إفريقيا 2021، المقرر إقامتهما في الكاميرون عدم جاهزية عدد من الملاعب.

ذكرت صحيفة "الشروق" الجزائرية، أن التقرير لجنة المسابقات بالكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، جاء بعد زيارة ميدانية قامت بها إلى الكاميرون.

وأكد التقرير أن عددا من الملاعب والتجهيزات وملاعب التدريبات والطرق ليست جاهزة بعد، بل سجلت تأخيرا في إنهاء الأشغال، ومن أهمها ملعبا أوليمبي وياووندي.

وأضافت الصحيفة الجزائرية أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اتفق مع الجزائر من أجل تعويض الكاميرون، في حال لم يتمكن الأخير من الوفاء بالتزاماته بخصوص كأس إفريقيا 2021.

وأشارت إلى أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم تلقى رسالة من هيئة أحمد أحمد تطالبها بالاستعداد لاحتضان العرس القاري في حال عدم تمكن الكاميرون من احتضان العرس القاري سنة 2021..

وتلقى المسؤولون في الكاميرون رسالة من "كاف"، شدد فيها على ضرورة تجهيز كل الملاعب والبنيات التحتية، قبل جوان 2020، وهو تاريخ انطلاق بطولة إفريقيا للاعبين المحليين، خاصة ملعب أحمادو أحيدجو بياووندي، وملعب رومدي أديجا بغاروا، وملعب كيوكون ببافوسام، وملعب متعدد الاختصاصات بليمبي.