بالفيديو... تعرف على ما وراء الكواليس في قمة ليفربول ومانشستر سيتي

بدأت حرب التصريحات بين المدربين قبل الموقعة التي ستجمع متصدر الدوري الانجليزي ليفربول مع بطل النسخة الماضية مانشستر سيتي حيث يسعى ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح لتحقيق الفوز وقطع خطوة جديدة نحو التتويج باللقب، وعلى الجانب الآخر يطمح مانشستر سيتي في انتصار مهم خارج الديار، لتقليص فارق النقاط بينهما.

وقال كلوب في تصريحات أدلى بها خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، ونقلها الموقع الرسمي لليفربول: "بالنسبة لي، إنها مباراة نريد الفوز فيها بنسبة 100%، بالنسبة لنا، كفريق واحد، للإعداد لمباراة مثل هذه، عليك أن تفعل الأشياء الصحيحة مرارًا وتكرارًا. وعليك أن تدخل اللقاء بشجاعة، وتلعب كرة قدم جيدة، وتدافع بقوة، كل هذه الأشياء."

وعن السيناريو المتوقع للمباراة والتكهنات التي تشير إلى فوز ليفربول، قال كلوب: "أنا آسف، ربما هناك أشخاص آخرون أكثر ذكاء مني ويرون الأمر بهذه الطريقة! أنا لا أراه هكذا".

الملك في كامل تركيزه 💯👀 pic.twitter.com/OqDD796c0X — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) November 7, 2019

وتابع: "نريد الفوز وسنقدم كل ما لدينا لتحقيق ذلك، وهذا أمر صعب بما فيه الكفاية. بعد ذلك سنرى كيف يكون الوضع وسنعمل على ذلك. إذا كان الوضع أكثر إيجابية من الآن أو أقل إيجابية من الآن، هذا هو ما يحدث. لن يتوقف الموسم بعد هذا. لكننا نعلم أنها مباراة كبيرة. العالم بأسره يشاهدها، لذلك هي مباراة كبيرة".

وأردف: "هذه المباراة ستكون ضد فريق من أفضل الأندية في العالم، إن لم يكن الأفضل على الإطلاق، علينا أن نكون مستعدين ونضع الخطة المناسبة لمواجهتهم".

ووجه نصيحة للجماهير من باب المتعة: "نصيحتي للجماهير، ادخلوا للملعب فليس هناك شيء لفعله بالخارج، اجلبوا بعض الطعام وتناولوا الغداء، انتظرونا عندما نأتي فنحن نعرف ماسنقوم بفعله، سنثبت لكم ذلك".

ومن جهته صرح بيب جوارديولا بيب جوارديولا عن يورجن كلوب: "فعل مافعله في دورتمود وهنا، من السهل معرفة مدى تأثير هذا الرجل على الفرق التي يدربها، عندما تولى المنصب لم يكونوا منافسين، لكن في غضون ثلاث أو أربع سنوات بنى فريقاً رائعاً للمشاهدة .. عندما وصلت إلى إنجلترا لم أكن أعرف منهو منافسي الأكبر بين المدربين، في الموسم الأول كان كونتي، والان يورغن كلوب، في العام القادم قد يكون شخص آخر".

وعن احتمالية هجوم باص الفريق: "آمل أن لا يحدث ذلك مرة أخرى، عندما حدث ذلك قبل مباراة دوري الأبطال شرطة ليفربول كانت على علم بالموضوع ولكن لم تفعل شيء، آمل أن نحظى بمباراة مذهلة ولكن لا يتكرر هذا الحادث من جديد".

وأضاف بيب جوارديولا: "حالياً ليفربول هو أقوى فريق في العالم، المباراة عبارة عن 90 دقيقة وسنحاول أن نتبع الخطة".

وقال بيب جوادريولا عن سيرخيو أجويرو: "لقد وُلد لتسجيل الأهداف وسيموت وهو يسجل الأهداف، إنه لاعب استثنائي".

وصرح بيب جوارديولا عن الأنفيلد: "هذا الملعب له تأثير كبير يتحدث عن نفسه، هو أصعب ملعب يمكنك الذهاب له ولكن أحب الأجواء التي تحدث داخل الملعب وليس خارجه، هو ملعب مثالي".

وختم بيب جوارديولا: "أحياناً إذا كان الخصم بنفس جودة ليفربول فيجب عليك أن تُأقلم نفسك على ذلك، أنا لعبت بطريقة دفاعية أكثر عندما كنت مع بايرن ميونيخ وواجهنا دورتموند وانتصرنا 3-0، كنا مذهلين دفاعياً، ولكن الخطة في الأنفيلد لن تكون دفاعية".

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب البريميرليغ برصيد 31 نقطة وبفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي، ويسعى الريدز لتوسيع الفارق إلى 9 نقاط إذا ما نجح الفريق في حسم المواجهة المرتقبة بينهما، والتي ستقام على ملعب آنفيلد.