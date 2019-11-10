بالفيديو... يوفنتوس يهزم ميلان في مباراة شهدت غضب رونالدو

حقق يوفنتوس الفوز على ضيفه ميلان بهدف دون رد في الجولة الثانية عشر من الدوري الإيطالي.

سجل هدف المباراة، البديل باولو ديبالا في الدقيقة 77 من عمر المباراة.

GOAL! ⚽️ A quick one two and Dybala passes it into the corner! He's the hero once again.#JUV 1 - 0 #MIL#beINSerieA #JuveMilan pic.twitter.com/hNxTF6YQzx — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) November 10, 2019

وشهدت المباراة إخراج ماوريسيو ساري مدرب السيدة العجوز، لكريستيانو رونالدو من ملعب المباراة، وهو القرار الذي قابله الأخير بغضب مغادراً الملعب مباشرة إلى غرفة تبديل الملابس.

Ronaldo wasn’t happy about being subbed off against Milan 😳 pic.twitter.com/et29grVY4W — B/R Football (@brfootball) November 10, 2019

بهذه النتيجة، يعود يوفنتوس لتصدر جدول ترتيب الكالتشيو برصيد 32 نقطة بفارق نقطة عن إنتر ميلان الوصيف، بينما يقبع ميلان في المركز الرابع عشر برصيد 13 نقطة.