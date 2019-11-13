"عودوا لمشاهدة البيسبول"... إبراهيموفيتش يعلن رحيله عن أمريكا

أعلن السويدي زلاتان إبراهيموفيتش بشكل رسمي، نهاية مشواره مع لوس أنغلس غالاكسي الأمريكي عقب موسمي.

وغرد السويدي عبر حسابه على تويتر: "أتيت، رأيت، غزوت، شكرا لوس أنغلس غالاكسي لجعلي أشعر أنني حي مجددا".

وأضاف "لجماهير غالاكسي، أردتم زلاتان، أعطيتكم إياه، على الرحب والسعة، القصة تستمر، الآن عودوا لمشاهدة البيسبول".

I came, I saw, I conquered. Thank you @lagalaxy for making me feel alive again. To the Galaxy fans - you wanted Zlatan, I gave you Zlatan. You are welcome. The story continues...Now go back to watch baseball pic.twitter.com/kkL6B6dJBr — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) November 13, 2019

ولا تعد كرة القدم هي اللعبة الأبرز في الولايات المتحدة الأمريكية، مقارنة بكرة السلة وكرة القدم الأمريكية والبيسبول.

يذكر أن زلاتان إبراهيموفيتش سجل 53 هدفا في 58 مباراة وصنع 15 خلال موسمين فقط في الدوري الأمريكي.

يذكر أن مفوض الدوري الأمريكي قال في وقت سابق، إن إبرا وقع لميلان الإيطالي بالفعل، على أن يتم تفعيل التعاقد في يناير/كانون الثاني المقبل.