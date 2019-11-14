بالفيديو... "نسور قاسيون" السوريون يصطادون "التنين الصيني" في تصفيات كأس العالم

فاز المنتخب السوري بكرة القدم للرجال على المنتخب الصيني اليوم الخميس بهدفين مقابل هدف واحد ضمن تصفيات كأس العالم التي ستقام في قطر عام 2022.

سجل أهداف المنتخب السوري اللاعب أسامة أومري، فيما تسبب عمر خريبين فور دخوله إلى أرضية الملعب بالهدف الثاني الذي سجله اللاعب الصيني زهانغ لينبينغ بالخطأ في مرماه.

وتصدر المنتخب السوري المجموعة برصيد 12 بفوزه اليوم على الصين وهو الفوز الرابع له على التوالي في المجموعة.

ويعود المنتخبن السوري ليلتقي نظيره الفلبيني في الإياب في التاسع عشر من الشهر الجاري في الإمارات العربية المتحدة حيث ستكون آخر ما يلعب على أرضه الافتراضية (ملاعب الإمارات) بانتظار شهر أبريل/نيسان القادم لتبدأ رحلة اللعب على أرض المنتخبات الأخرى.

وكان المنتخب السوري افتتح مشواره بالتصفيات بفوز كبير على نظيره الفلبيني 5-2 وفاز في لقائه الثاني على منتخب المالديف 2-1 وعلى منتخب غوام 4- صفر في مواجهته الثالثة.

وتضم التصفيات ثماني مجموعات تضم كل مجموعة منها خمسة منتخبات تتنافس بنظام الدوري من مرحلتين حيث يتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة وأفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني إلى نهائيات كأس آسيا 2023 والدور التالي من تصفيات كأس العالم 2022 في قطر.