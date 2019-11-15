هيمنة مصرية... طارق مؤمن بطلا للعالم في الإسكواش (فيديو+صور)

نجح طارق مؤمن لاعب الإسكواش المصري، المصنف الثالث عالميا، في التتويج بلقب بطولة العالم للرجال نسخة 2019، التي استضافتها العاصمة القطرية الدوحة في الفترة من 8 إلى 15 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وفاز مؤمن، اليوم الجمعة، على منافسه النيوزيلاندي بول كول بنتيجة 3-0 من الأشواط، بواقع 11-8، 11-3، 11-4 في إطار المباراة النهائية، ليحرز لقب البطولة للمرة الأولى في تاريخه.

اللاعب المصري طارق مؤمن يتوج بلقب بطولة العالم للاسكواش /الدوحة 2019/ في نسختها الأربعين والتي نظمها الاتحاد القطري للتنس والاسكواش والريشة الطائرة على مجمع خليفة الدولي بعد فوزه على نظيره النيوزيلندي بول كول بثلاثة أشواط دون مقابل.#قنا pic.twitter.com/H8qPJ4iX9C — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) November 15, 2019

وكان طارق مؤمن صعد إلى النهائي، عقب تغلبه على منافسة الألماني سيمون روزنر بنتيجة 3-1 من الأشواط في دور نصف النهائي، فيما تأهل بول كول عقب الفوز على المصري مروان الشوربجي بنتيجة 3-2.

يشار إلى أن هذه النسخة من بطولة العالم بلغ مجموع جوائزها 355 ألف دولار، حيث شارك فيها 15 مصريا من أصل 64 لاعبا.