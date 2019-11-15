هيمنة مصرية... طارق مؤمن بطلا للعالم في الإسكواش (فيديو+صور)

وفاز مؤمن، اليوم الجمعة، على منافسه النيوزيلاندي بول كول بنتيجة 3-0 من الأشواط، بواقع 11-8، 11-3، 11-4 في إطار المباراة النهائية، ليحرز لقب البطولة للمرة الأولى في تاريخه.
اللاعب المصري طارق مؤمن يتوج بلقب بطولة العالم للاسكواش /الدوحة 2019/ في نسختها الأربعين والتي نظمها الاتحاد القطري للتنس والاسكواش والريشة الطائرة على مجمع خليفة الدولي بعد فوزه على نظيره النيوزيلندي بول كول بثلاثة أشواط دون مقابل.#قنا pic.twitter.com/H8qPJ4iX9C— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) November 15, 2019
وكان طارق مؤمن صعد إلى النهائي، عقب تغلبه على منافسة الألماني سيمون روزنر بنتيجة 3-1 من الأشواط في دور نصف النهائي، فيما تأهل بول كول عقب الفوز على المصري مروان الشوربجي بنتيجة 3-2.
Here is the moment that @TkMomen became the 18th man to win the @PSAWorldChamps title! 🏆#squash #PSAWorldChamps pic.twitter.com/Wipd87uJXh— PSA World Tour (@PSAWorldTour) November 15, 2019
يشار إلى أن هذه النسخة من بطولة العالم بلغ مجموع جوائزها 355 ألف دولار، حيث شارك فيها 15 مصريا من أصل 64 لاعبا.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)