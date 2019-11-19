هازارد: لا أشعر بالراحة في ريال مدريد وبنزيما أفضل مهاجم في العالم

تحدث المهاجم الدولي البلجيكي ولاعب فريق نادي ريال مدريد الإسباني إيدين هازارد، يوم الاثنين، في وسائل الإعلام عن وضعه الحالي مع ريال مدريد، وعن زميله في الفريق المهاجم الفرنسي كريم بنزيما.

نقلت صحيفة "آس" الناطقة باللغة الإنجليزية والمقربة من أروقة النادي الملكي حديث قائد المنتخب البلجيكي للإعلام بعد فورز منتخب بلاده على نظيره الروسي في تصفيات يورو 2020، هازارد بدأ حديثه عن مشكلة بنزيما مع المنتخب الفرنسي وأعرب عن أسفه لعدم المشاركة معه رغم أنه أفضل مهاجم في العالم، على حد تعبيره.

Eden Hazard has offered Karim Benzema glowing praise, hailing his new Real Madrid team mate as “the best striker in the world”...https://t.co/eRKidgV1gD — AS English (@English_AS) November 18, 2019

وقال عن ذلك: "إنه أفضل مهاجم في العالم، لأنه يسعى أن يجعل يساعد الآخرين بالإضافة إلى دوره كمهاجم، أشعر بالأسف لعدم مشاركة بنزيما مع المنتخب الفرنسي بطل العالم الحالي في مبارياته الأخيرة ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الامم الأوروبية 2020، فمن الأسهل دومًا اللعب ضد فريق لا يوجد به بنزيما"، يذكر أن بنزيما أحرز 11 هدفًا لريال مدريد هذا الموسم، ولكنه مستبعد من المنتخب الفرنسي منذ سنوات.

وأضاف: "أنا حاليًا في ديناميكية جيدة مع المنتخب ويجب أن أستمر هكذا مع ريال مدريد، هكذا يكون الأمر أسهل بالنسبة لي".

وعن البداية غير الموفقة مع فريقه الجديد ريال مدريد، قال هازارد: "لست راض عن وجودي في ريال مدريد، دائماً يمكن القيام بأداء أفضل".

وعن وضع بلجيكا في التصفيات، قال هازارد: "إذا أردنا أن نكون في المجموعة أقوى، فيجب أن يكون لدينا عدة أسلحة، فنحن لدينا الآن الخبرة ونمتلك عقلية أفضل، حيث أصبحت عقليتنا الآن هي الفوز فقط".

واختتم هازارد حديثه بأنه يشعر بالراحة مع المنتخب البلجيكي أكثر من ريال مدريد، حيث أنه يلعب مع المنتخب منذ فترة وهناك انسجام بينه وبين اللاعبين هناك، أما بالنسبة لـريال مدريد فهو مازال في مرحلة التأقلم وأن التجانس سوف يأتي تدريجياً.