عقب الانضمام لاتحاد الفنون المختلطة... البحث عن منافس لـ"هالك الإيراني" (صور)

Having accepted his challenge, I soon realized that this coward Brazilian Romario( brazilian hulk) refused to fight with me in the cage. I should have known he wouldn't have the guts to face me. He wanted to knock my head off what a hilarious joke! I wish I could have faced him in the cage so that I could crush his head under my feat. Anyhow, I'm excited for a good challenge. Whoever comes, I'll be ready. Let me put it in a nutshell whoever dares to challenge me I'll destroy him. بعد از اینکه من چالش و دعوت مبارزه را قبول کردم متوجه شدم روماریوی ترسوی هالک برزیلی جا زده است و از ترسش حاضر به مبارزه با من در قفس نیست ، از همان اول هم شوخی خنده داری بود که این بچه گفت سر من را جدا خواهد کرد امیدوار بودم که او را در قفس له میکردم که دیگر جرات نکند حرف بزرگتر از دهانش بزند . به هر حال ما در اوج آمادگی هستیم برای مبارزه و حتما به بهترین پیشنهاد جواب مثبت خواهیم داد . هر کس که بخواهد من را به چالش بکشد به بدترین شکل پایان او را رقم خواهم زد . تاکیید میکنم روماریو ترسوی برزیلی حتی از روبرو شدن با من قبل مسابقه هم هراس داشت در هر صورت من برای مسابقه اخر سال میلاد کاملا آماده هستم