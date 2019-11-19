بعد أقل من شهرين... مارادونا يستقيل من تدريب خيمناسيا

تقدم الأسطورة الأرجنتيني دييغو مارادونا، اليوم الثلاثاء، باستقالته من تدريب فريق "خيمناسيا لا بلاتا" بعد نحو شهرين من تولي منصبه، وذلك بعد عدم ترشح رئيس النادي، جابرييل بيليجرينو، للانتخابات الجديدة التي ستجرى السبت المقبل.

وقال بيليجرينو خلال مؤتمر صحفي اليوم "مارادونا قال إنه إذا لم يكن هناك وحدة، فسيستقيل. لقد حاول هو ومساعدوه أن يكون النادي متحدا. الوحدة فشلت، وهناك قوائم، الانتخابات ستجرى يوم السبت المقبل، وأي من المرشحين للرئاسة سيختار مديرا فنيا".

وأكد "لقد عرض هذا الأمر بالأمس، وأعطى مهلة ليرى إذا كان هناك اتحاد أم لا. هو يرغب في الاستمرار في عمله، ويحب النادي، كما أنه أظهر استعدادا رائعا لذلك. لقد قالوا مرارا إنهم إذا استمروا مع نفس الأشخاص الذين أحضروهم، سيفوا بما وعدوا به"؛ وفقا لموقع "يالا كورة".

وأوضح بيليجرينو أنه حاول إقناع جميع القوائم بـ"الاتحاد"، وأن يستمر مارادونا على مقعد المدير الفني، ولكن رفض المعارضون هذا الاقتراح.

وكان مارادونا قد دعم قبل أسبوع الرئيس الحالي في الانتخابات القادمة، ولكنه قرر الأحد عدم الترشح.

وأعلن عن تولي مارادونا تدريب خيمناسيا في 5 سبتمبر/ أيلول الماضي، حيث كان الفريق حينها في منطقة الهبوط للقسم الثاني وجمع نقطة وحيدة من 15.

وتحت قيادته، خسر خيمناسيا في 5 لقاءات وفاز في 3، ولا يزال في منطقة الهبوط.