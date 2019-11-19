بعد أقل من شهرين... مارادونا يستقيل من تدريب خيمناسيا

وقال بيليجرينو خلال مؤتمر صحفي اليوم "مارادونا قال إنه إذا لم يكن هناك وحدة، فسيستقيل. لقد حاول هو ومساعدوه أن يكون النادي متحدا. الوحدة فشلت، وهناك قوائم، الانتخابات ستجرى يوم السبت المقبل، وأي من المرشحين للرئاسة سيختار مديرا فنيا".
وأوضح بيليجرينو أنه حاول إقناع جميع القوائم بـ"الاتحاد"، وأن يستمر مارادونا على مقعد المدير الفني، ولكن رفض المعارضون هذا الاقتراح.
وكان مارادونا قد دعم قبل أسبوع الرئيس الحالي في الانتخابات القادمة، ولكنه قرر الأحد عدم الترشح.
وأعلن عن تولي مارادونا تدريب خيمناسيا في 5 سبتمبر/ أيلول الماضي، حيث كان الفريق حينها في منطقة الهبوط للقسم الثاني وجمع نقطة وحيدة من 15.
وتحت قيادته، خسر خيمناسيا في 5 لقاءات وفاز في 3، ولا يزال في منطقة الهبوط.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)