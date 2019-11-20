مورينيو: أحب تشيلسي أكثر

رفض البرتغالي جوزيه مورينيو عرضا لتدريب توتنهام مرتين، معلقاً على أن رابطته العاطفية القوية بمشجعي نادي تشيلسي تمنعه من الانضمام لتوتنهام.

وقال البرتغالي المثير للجدل في عام 2015، في تصريح نشرته صحيفة "الديلي ميل": "لا أستطيع أبدًا إدارة فريق توتنهام، عاطفتي لمشجعي تشيلسي تمنعني من ذلك".

وكان مالك نادي توتنهام، هوتسبيرز دانييل لافي، قد تقدم بعرضين في السابق لمورينيو من أجل تولي مهام تدريب توتنهام، الأول في عام 2007 بعد فترة قصيرة من انتهاء عقده مع البلوز، والثاني في 2015 بعد فسخ عقده مع البلوز أيضاً، وفي المرتين رفض مورينيو بقوله إنه يرتبط بعاطفة قوية لتشيلسي وبسببها لا يستطيع تدريب توتنهام.

وأعلن توتنهام في بيان رسمي، اليوم صباح الأربعاء 20 نوفمبر/تشرين الثاني، تولي البرتغالي جوزيه مورينيو تدريب الفريق اللندني في عقد يمتد لغاية 2023، وقال مورينيو بعد ذلك: "أنا سعيد بالانضمام لنادٍ ذي إرث عظيم وجماهير تملك شغفا كبيرا، الجودة بالتشكيلة والأكاديمية تسعدني، والعمل مع هؤلاء اللاعبين هو ما جذبني".