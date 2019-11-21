مبادرة في قطر قبل ثلاث أعوام من انطلاق كأس العالم

تعاونت اللجنة العليا للمشاريع والإرث مع مبادرة "جول كليك" لإلقاء الضوء على شعبية كرة القدم في قطر، وذلك من خلال عدسات أفراد يعيشون في البلد الذي سيستضيف النسخة المقبلة من المونديال، تزامناً مع بدء العد التنازلي لانطلاق منافسات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.

وجرى تسليم المشاركين كاميرات تقليدية تستخدم لمرة واحدة وذلك ليصوروا بها شغفهم واهتمامهم بكرة القدم في إطار مبادرة "جول كليك"، التي شهدت مشاركة عمال ومشجعين وصحفيين ومدربين ولاعبين من فرق البراعم والمحترفين، وجاءت النتيجة بمجموعة قصص تحكيها الصور التي التقطها أكثر من 30 قطريا ومقيما في قطر.

اصطحب مواطن قطري يعمل مدرباً لكرة القدم كاميرته التقليدية خلال مشاركته في المبادرة إلى شوارع قطر ومكان عمله ، مدفوعاً بشغفه بالتصوير الفوتوغرافي.

جول كليك © Photo / Supreme Committee for Delivery & Legacy

جول كليك © Photo / Supreme Committee for Delivery & Legacy

جول كليل © Photo / Supreme Committee for Delivery & Legacy

جول كليك © Photo / Supreme Committee for Delivery & Legacy

مبادرة جول كليك © Photo / Supreme Committee for Delivery & Legacy 1 / 5 © Photo / Supreme Committee for Delivery & Legacy جول كليك

وقال المواطن عبدالعزيز: "إذا ما ألقيت بكرة قدم في أي مكان هنا، فستجد الناس يسارعون للمشاركة في اللعب. إنها الرياضة الأكثر شعبية في قطر، ويمكننا من خلال صور فوتوغرافية أن نُري العالم الشغف بكرة القدم في أنحاء قطر".

من جانبها، قالت يزينيا نافارو، وهي شخصية معروفة في الجالية المكسيكية في قطر، أن مشاركتها في مبادرة جول كليك فرصة قيمة، وأضافت: "يزعم البعض أحياناً غياب شعبية كرة القدم في قطر، لكن إذا جاء أحدهم إلى هنا، فسيجد أن الجميع يتحدث عن كرة القدم. ومن هنا، تعد مبادرات كرة القدم مثل مبادرة جول كليك في غاية الأهمية، لأن العالم يرى من خلالها ما يجري في قطر، وما يتوقعه من استضافتها للمونديال عام 2022".

وتؤكد جيرالدين مينيزيس أحد المشاركين في جول كليك أيضاً، أن صورها تعكس التنوّع الذي تمتاز به قطر، وقالت: "تتمتع دولة قطر بثقافة ثرية، ومعروفة بطيب الترحاب بالناس من أنحاء العالم، والجميع هنا يعتبر هذا البلد المضياف وطناً له، ويتطلع العالم الآن لمعرفة المزيد عن قطر، ويتابع كافة المشاريع الرياضية الكبرى التي يجري العمل بها في أنحاء البلاد، ما يجعلني أشعر بالفخر أني ولِدت في هذا البلد، وأستطيع نقل قصتي إلى العالم عبر مجموعة من الصور الفوتوغرافية".

وتواصل مبادرة جول كليك قطر إلقاء الضوء على ثقافة كرة القدم في قطر قبيل انطلاق بطولة كأس العالم للأندية في الحادي عشر من ديسمبر/كانون الأول المقبل، كما تستعرض المبادرة التنوع الذي تزخر به قطر من خلال مشاركين من الجنسين يمثلون ما يزيد عن 15 جنسية.

وحول ذلك، قالت مديرة إدارة التواصل المجتمعي في اللجنة العليا للمشاريع والإرث السيدة ميعاد العمادي: إن كرة القدم تمثل جانباً هاماً في حياة الناس، ليس في قطر فحسب، إنما في كل أنحاء المنطقة، فهي تعد الرياضة الأكثر شعبية من حيث حجم المشاركة، ويعشق الناس مشاهدة مبارياتها برفقة عائلاتهم وأصدقائهم".

وأضافت العمادي: "ما يعجبني في جول كليك قطر أنها مبادرة تسرد قصصاً كما يراها الأفراد المشاركون من مواطنين ومقيمين، ويسلطوا الضوء على واقع الحياة في قطر، والتنوّع الذي تمتاز به الدولة. وقد طُلب من المشاركين أن يعكسوا بعدساتهم ما تعنيه كرة القدم بالنسبة لهم، وبالطبع جاء الجميع بصور تعكس رؤاهم لواقع اللعبة الجميلة في قطر. وبالنظر إلى صور المشاركين، أرى جانباً من قطر لم يسبق لي رؤيته بهذه الطريقة المبتكرة. وباعتباري مواطنة قطرية، فقد رأيت هذه الجوانب أكثر تألقاً بعدسات المشاركين".

من جهته، قال السيد ماتيو باريت، مؤسس جول كليك: "قررنا بعد نجاح مشروعنا في روسيا قبل انطلاق بطولة كأس العالم FIFA 2018، التوجّه مباشرة للعمل في قطر، لنمنح الفرصة أمام الناس لسرد قصصهم الخاصة بعدساتهم.

يعتبر كأس العالم FIFA قطر 2022 قد حظيت بتغطية إعلامية واسعة منذ فوز قطر بحق استضافة البطولة في عام 2010، لكن لم تتح أمام الجمهور في قطر، فرصة نقل الصورة وفق ما يرونه على أرض الواقع".

وأضاف باريت: "تجسّد صورنا التي التقطت في قطر الشعبية الواسعة لكرة القدم في المجتمع، ولا شك أن هذه الصور ستغيّر كثيراً من معتقدات العديد من الناس حول قطر، فقد قدّم المشاركون معنا رؤىً واقعية وتلقائية حول ثقافة كرة القدم في قطر، بطريقة لا يمكنها إنجازها إلا عبر أفراد يعيشون وسط هذا المجتمع. إنها بلا شك رؤية جديدة مختلفة حول قطر وشعبية كرة القدم فيها".