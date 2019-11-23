الظهور الأول لمورينيو مع توتنهام

يلتقي اليوم فريق توتنهام الإنجليزي مع نظيره ويستهام في لقاء تعود أهميته إلى الظهور الأول لمدرب توتنهام الجديد البرتغالي جوزيه مورينيو.

تتجه بشغف أنظار عشاق المستديرة بشكل عام والدوري الإنجليزي بشكل خاص إلى مباراة توتنهام وويستهام في العاصمة الإنجليزية لندن، حيث تشهد المباراة في أهميتها على ظهور المثير للجدل "جوزيه مورينيو" لأول مرة مع توتنهام بعد تعيينه مدرباً للفريق خلف المقال الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

ويعتبر توتنهام هو ثالث فريق إنجليزي يدربه مورينيو بعد تشيلسي ومانشستر يونايتد.

وتراجعت نتائج الفريق في الموسم الحالي بشكل ملفت ليحتل المركز الرابع عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ" برصيد 14 نقطة فقط من أصل 36 ممكنة، وودع بطولة كأس رابطة المحترفين من الدور الثال أمام فريق كولشيستر المغمور، إضافةً إلى تلقيه خسارة مذلة أمام بايرن ميونيخ الألماني في دوري المجموعات لدوري أبطال أوروبا بنتيجة 7-2، مما جعل إدارة الفريق تتخذ قرارا بإقالة بوكيتينو وتعيين مورينيو خلفاً له.

وفي مباريات أخرى يلتقي اليوم فريق تشيلسي مع مانشستر سيتي وآرسنال مع ساوثهامبتون وايفرتون مع نورويتش سيتي، وواتفورد مع بيرنلي، وبورنموث مع وولفرهامبتون، وبرايتون مع ليستر سيتي