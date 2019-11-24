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07:51 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
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    جماهير الهلال السعودي

    حقق رقما قياسيا لا مثيل له… تعرف على"الهلال" السعودي الذي يقترب من لقب "أبطال آسيا"

    © AFP 2019 /
    رياضة
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    يستعد فريق الهلال السعودي للمباراة المرتقبة أمام فريق "أوراوا ريد" الياباني، ظهر اليوم الأحد الموافق 24 نوفمبر 2019، على ملعب ساتياما في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

    ويأمل الهلال في كسر سيطرة أندية الشرق على بطولة دوري أبطال آسيا، خلال لقاء نظيره الياباني، وفي حال التتويج بلقب بطولة دوري أبطال آسيا، سيثأر من أوراوا وما حدث في نهائي بطولة عام 2017، بعد أن خطف الفريق الياباني من "الزعيم" اللقب الآسيوي.

    إذ فشل الفريق السعودي وقتها في حصد اللقب، وفاز الفريق الياباني بنتيجة 2-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

    "الهلال بطل آسيا"

    ونجح "الزعيم" في الفوز على أوراوا ريد الياباني بهدف نظيف، يوم السبت، عن طريق أندريه كاريو في الدقيقة 60 في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب استاد جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض.

    وبتحقيقه الفوز على ضيفه، يكون الهلال السعودي قد خطى خطوة كبيرة نحو تتويج ثالث بكأس آسيا للأبطال.

    ومع اقتراب اللقاء المنتظر ظهر اليوم، تصدر وسم "#الهلال_بطل_اسيا_للمره_السابعه" الأكثر تداولا في السعودية، إذ شجع مغردون النادي السعودي متمنيين حصوله على اللقب. 

    فقال راشد العقيل:"24 نوفمبر.. اليوم الذي يحدد مسيرة حلم! كُن هلالاً،إن شاء الله الساعة ٣ نرفع الكأس".

    بينما قالت مها الوابل: "نحن في أي تمثيل خارجي لأي وزارة أو فريق أو جمعية أووفد أو فرد يجب أن ندعم هذا التمثيل الوطني في أي محفل، يجب أن ندعم جميعا  السعودية، اليوم نادي الهلال هو ممثل للوطن، من يقول غير هذا هو من أشد المتعصبين". 

    وقال سالم المالكي: "وحدة بعد ظهر الأحد.. فوز وهلال.. والحلم.. والتتويج.. والعالمية.. اليوم نرفع كلنا كأس الأبطال، ونأدّب اللي قال "صعبة قوية". 

    الأولمبي سابقا

    تأسس نادي الهلال السعودي عام 1957، ويعتبر الهلال أكثر فريق كرة قدم تحقيقا للبطولات في المملكة، وأكثر الأندية الآسيوية فوزا بالبطولات القارية بمختلف مسمياتها، حيث تبلغ عدد بطولاته الرسمية على المستوى المحلي والإقليمي والقاري 58 بطولة.

    جماهير الهلال السعودي
    © AFP 2019 /
    بالفيديو... لاعب الهلال السعودي يحدث ضجة بعد اعتدائه على رجل أمن
    تم تسمية نادي الهلال بهذا الاسم بعد عام من تأسيسه حين اختار الملك سعود بن عبدالعزيز اسم الهلال من بين ثلاثة أسماء رفعت إليه، هي (الوحدة، واليمامة، والهلال) بعد تحفظه على الاسم القديم "الأولمبي" على اعتبار أنه اسم غير عربي.

    يحتل الفريق الأول لكرة القدم نادي الهلال السعودي المرتبة التاسعة والسبعين عالميا في قائمة أفضل 100 فريق كرة قدم في العالم خلال فترة القرن العشرين من حيث تحقيق البطولات المحلية والقارية من قبل الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم. 

    رقم قياسي لا مثيل له..

    يعد الهلال أكثر الأندية تحقيقا لبطولة الدوري السعودي الممتاز بخمسة عشر بطولة، إلى جانب تزعمه كأس ولي العهد بثلاثة عشر بطولة وهو رقم قياسي، وكأس الإتحاد السعودي لكرة القدم (بكأس الأمير فيصل بن فهد) سبع مرات وهو رقم قياسي. 

    فاز بكأس الملك السعودي ثمان مرات ويُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي أكثر الأندية السعودية تحقيقا للبطولات الخارجية بواقع بطولتين لـ "كأس الخليج العربي" للأندية وأربع بطولات عربية للأندية. كما حقق دوري أبطال العرب مرتين وكأس الكؤوس العربية مرة واحدة وكأس السوبر العربي مرة واحدة. 

    وست بطولات آسيوية للأندية، مرتين دوري أبطال آسيا ومرتين بطولة كأس الكؤوس الآسيوية ومرتين بطولة كأس السوبر الآسيوي وهو رقم قياسي لا مثيل له على مستوى قارة آسيا.

    وحصل على جائزة أفضل فريق كرة قدم في قارة آسيا من قبل الإتحاد الآسيوي لكرة القدم مرتين موسم 2000 وموسم 2001، وهو أول نادٍ يحصل على بطولة الدوري السعودي الممتاز. 

    في العاشر من أيلول 2009 أعلن موقع الاتحاد الدولي للإحصاء والتاريخ IFFHS حصول نادي الهلال السعودي على لقب نادي القرن في قارة آسيا وذلك خلال فترة (1901-2000).

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    الكلمات الدلالية:
    دوري أبطال آسيا, السعودية, الهلال السعودي
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