ميسي يقنع نيمار بالعودة ويعلن موعد رحيله عن برشلونة

كشف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في محادثة خاصة مع زميله السابق النجم البرازيلي نيمار عن موعد رحيله عن نادي برشلونة.

فبحسب ما ذكرت صحيفة "فرانس فوتبول"، كان ميسي يحاول إقناع نيمار بالعودة لبرشلونة في يناير/كانون الثاني، وذكرت الصحيفة أن ميسي أخبر نيمار بأنهم لن يستطيعوا تحقيق دوري أبطال أوروبا إلا معا وإلا فلن تعود البطولة إلى خزائن النادي.

Les coulisses de l'été de Neymar, à retrouver dans le nouveau numéro de France Football https://t.co/Bh2NusTykH — France Football (@francefootball) November 25, 2019

​وأبلغ ميسي نيمار أنه لن يستمر في برشلونة بعد نهاية عقده الحالي والذي ينتهي بحلول صيف 2021 حتى لو قام بتجديده في الفترة المقبلة، وأقنعه أن دوره في النادي سيكون أكبر في غيابه.

وذكرت الصحيفة أن العديد من التقارير كدت أن نيمار قد رفض تجديد تعاقده مع باريس سان جيرمان في الأسابيع الماضية، وأن إدارة النادي استسلمت للأمر الواقع بشأن رحيله قريبًا.

ويذكر أن الحالة المادية لنادي برشلونة كانت هي العائق الوحيد في سبيل ودة نيمار إلى النادي الكتلوني بجوار ميسي ورفاقه.