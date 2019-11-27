فيليكس يحقق جائزة الفتى الذهبي على حساب سانشو

توج لاعب "أتلتيكو مدريد" الإسباني، جواو فيليكس، اليوم الأربعاء، بجائزة "الفتى الذهبي" لعام 2019، التي تقدمها صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية.

ونال فيليكس الجائزة بعد أن حصد المركز الأول بـ332 صوتا، يليه الإنجليزي جادون سانشو (بوروسيا دورتموند) بـ175 صوتاً، ثم الألماني كاي هافيرتز (باير ليفركوزن) ثالثاً، بـ75 صوتاً، ويأتي تتويج فيليكس بسبب الأداء المميز الذي قدمه مع بنفيكا، وأتلتيكو مدريد، ومنتخب البرتغال، هذا العام.

يذكر أن اللاعب البرتغالي انتقل في يوليو/ تموز الماضي، إلى نادي أتلتيكو مدريد الإسباني قادماً من بنفيكا البرتغالي مقابل 126 مليون يورو (كأكبر صفقة في تاريخ البرتغال وأتلتيكو مدريد).