بسبب نادي الهلال... النيابة السعودية تلاحق مشجعا

وحصد الهلال السعودي لقب الآسيوية عقب الفوز على أوروا ريدز ذهابا 2-0 وإيابا 1-0.
#عاجل#النيابة_العامة توجه بالقبض على شخص يتهم أشخاصًا في الوسط الرياضي بتقديم رشوة.https://t.co/yf6ObUlWXo#واس_عام pic.twitter.com/COWdQAwsPe— واس العام (@SPAregions) November 27, 2019
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن النيابة العامة قررت تحريك دعوى جزائية عامة ضد الشخص الظاهر في الفيديو، الذي بدوره اتهم شخص بتقديم مبلغ مالي لأحد المسؤولين لتسهيل فوز الفريق بالبطولة.
🏆 #الهلال بطلاً لدوري أبطال آسيا 👏🏻 💙#الهلال_كبير_آسيا pic.twitter.com/0tyIJhMc8o— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) November 24, 2019
وطالبت النيابة العامة السعودية، الجماهير بالتحلي بروح الوسطية والاعتدال في التشجيع ونبذ التعصب والامتناع عن الإساءة للآخرين عن طريق البذاءة اللفظية أو الاتهام بالرشوة وما شابه ذلك.
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