بسبب نادي الهلال... النيابة السعودية تلاحق مشجعا

أمرت النيابة العامة السعودية، بإلقاء القبض على أحد الأشخاص ظهر في مقطع فيديو تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، زعم فيه فوز فريق الهلال بلقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم عن طريق الرشوة.

وحصد الهلال السعودي لقب الآسيوية عقب الفوز على أوروا ريدز ذهابا 2-0 وإيابا 1-0.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن النيابة العامة قررت تحريك دعوى جزائية عامة ضد الشخص الظاهر في الفيديو، الذي بدوره اتهم شخص بتقديم مبلغ مالي لأحد المسؤولين لتسهيل فوز الفريق بالبطولة.

وطالبت النيابة العامة السعودية، الجماهير بالتحلي بروح الوسطية والاعتدال في التشجيع ونبذ التعصب والامتناع عن الإساءة للآخرين عن طريق البذاءة اللفظية أو الاتهام بالرشوة وما شابه ذلك.