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13:52 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
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    ميسي يسجل ضد اسبانيول

    ميسي ثاني أكثر من لعب بقميص برشلونة... فمن هم البقية؟

    © REUTERS / ALBERT GEA
    رياضة
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    أسدل الستار، ليلة أمس، على المباراة رقم 700 للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بقميص العملاق الكتالوني نادي برشلونة.

    وبهدفه في دورتموند هز ميسي الشباك ضد 34 فريقا مختلفا في دوري الأبطال لينفرد بالرقم القياسي الذي كان يتقاسمه مع كريستيانو رونالدو وراؤول.

    وشارك ميسي في هذا العدد الكبير من المباريات بـ847 هدفا، حيث سجل 613 هدفا وصنع 236 آخرين، كأكثر من شارك في الأهداف بتاريخ نادي برشلونة، وبقي لديه 67 مباراة ليزيح تشافي كأكثر لاعب تمثيلا لنادي برشلونة في التاريخ.

    لاعب فريق برشلونة ليونيل ميسي
    © AFP 2019 / Oscar Del Pozo
    ميسي على أعتاب تحطيم رقم قياسي جديد

    وخاض ليونيل ميسى 460 مباراة في الليغا وسجل 427 هدفاً وصنع 174، في حين خاض الأرجنتيني 140 مباراة بدوري الأبطال وسجل 114 هدفاً وصنع 33.

    وفي كأس الملك لعب ميسي 73 مباراة وسجل 51 هدفاً وصنع 34، في حين خاض 18 مباراة في السوبر الإسباني وسجل 13 هدفاً وصنع 5 أهداف.

    بينما شارك ليونيل في 4 مباريات في كأس السوبر الأوروبى وسجل 3 أهداف وصنع هدفين، كما لعب 5 مباريات في كأس العالم للأندية سجل خلالها 5 أهداف وصنع 3 آخرين.

    كما توج ليونيل ميسي مع فريق برشلونة طوال مشوار الـ 700 مباراة بـ 34 بطولة بكافة المسابقات محلياً وأوروبياً.

    وكما سبق،  يتصدر تشافي هيرنانديز قائمة المشاركين مع النادي الملكي برصيد 767 مباراة يليه البرغوث الأرجنتيني برصيد 700 مباراة، أما إنييستا حل ثالثا برصيد 674 مباراة، أما المركز الرابع فيشغله كارليس بويول برصيد 593 مباراة، وجاء في المركز الخامس ميغيلي بيرناردو 549 مباراة، يليه الحارس التاريخي لبرشلونة فيكتور فالديس 535 مباراة، فيما حل بالمركز التاسع كارليس ريكساش 449 مباراة، وأخيرا جييرمو آمور عاشرا 421 مباراة.

    ولا بد من مقارنة أرقامه بأرقام غريمه الشخصي التاريخي كريستيانو رونالدو، حيث لعب النجم البرتغالي 821 مباراة مع جميع الأندية "سبورتينغ لشبونة، مانشستر يونايتد، ريال مدريد، بوفينتوس"، وشارك في 607 أهداف، ويبقى الصراع قائما من ناحية الأرقام بين هاتين الأسطورتين حتى نهاية حقبة "رونالدو-ميسي" الكروية.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    برشلونة, تشافي هيرنانديز, رونالدو, ميسي
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