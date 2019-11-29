التفاصيل الكاملة لدخول مشجعي الأهلي المصري مباراة النجم الساحلي التونسي

شهد الاجتماع الفني الذي عقد اليوم الجمعة، لمباراة "الأهلي" و"النجم الساحلي" التونسي، المقرر لها التاسعة مساء اليوم، بتوقيت القاهرة، على ملعب رادس، الاتفاق على دخول جماهير الأهلي في تونس المباراة من خلال التذاكر الخاصة، التي تم تسلمها خلال الاجتماع.

وقال الدكتور مهند مجدي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس بعثة فريق الكرة في تونس، إنه تم تخصيص مدرج 11 في ملعب رادس لمشجعي الأهلي، كما تم الاتفاق على توصيل التذاكر إلى الجماهير "الأهلاوية" في أماكن إقامتها بالعاصمة التونسية للتسهيل عليها، والتواجد في الاستاد، لدعم فريق الأهلي في مباراة اليوم، بحسب ما جاء في منشور على الصفحة الرسمية للنادي الأهلي المصري على موقع "فيسبوك".

وأضاف أن هناك حالة من التركيز الشديد داخل فندق إقامة بعثة الأهلي في تونس، ومن ثم تم الاتفاق على توصيل تذاكر المباراة إلى أماكن تواجد الجماهير بدلا من حضورها إلى مقر إقامة البعثة في تونس.

وتنطلق مساء اليوم الجمعة مباريات دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

وأوقعت القرعة الأهلي والنجم الساحلي في المجموعة الثانية إلى جانب فريقي "بلاتينيوم" الزيمبابوي و"الهلال" السوداني.