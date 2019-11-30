أهداف مباراة الزمالك ومازيمبي (3-0) في دوري الأبطال الأفريقي.. فيديو

تلقى فريق الزمالك المصري هزيمة ساحقة من فريق مازيمبى الكونغولى، بثلاثية نظيفة، فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم السبت.

وأقيمت المباراة على ملعب الفريق الكونغولى بمدينة لوبومباشي، ضمن مباريات الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

وتشمل المجموعة الأولى فريقي الزمالك ومازيمبى، كما تضمفريقى "أول أغسطس" الأنجولى و"زيسكو يونايتد" الزامبى.

وبهذه النتيجة يخسر الزمالك أول 3 نقاط فى مشواره بدور المجموعات بالبطولة الأفريقية، بينما حقق مازيمبى 3 نقاط، تجعله في صدارة المجموعة.

وأحرز موليكا، أول أهداف مازيمبي، في الدقيقة 60، من ضربة رأس، بعد عرضية متقنة من كابانجو، بينما أحرز الهدف الثاني موبوتو، من تسديدة أرضية، في الدقيقة 66 من أحداث المباراة، أما في الدقيقة 84، فاستطاع موليكا، إحراز الهدف الثاني له والثالث لمازيمبي من ضربة رأس.