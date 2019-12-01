نادي واتفورد الإنجليزي يقيل مدربه كيكي سانشيز بعد أقل من ثلاثة أشهر من تعيينه

أعلن واتفورد المتعثر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في موقعه الرسمي على الإنترنت اليوم الأحد إقالة مدربه كيكي سانشيز فلوريس بعدما فاز الفريق مرة واحدة في عشر مباريات تحت قيادة الرجل الإسباني.

وكان فلوريس تولى قيادة واتفورد للمرة الثانية في سبتمبر/أيلول الماضي لكنه أصبح المدرب الثاني الذي يفقد منصبه في النادي هذا الموسم بعد رحيل خابي جراسيا في وقت سابق.

وقال النادي متذيل ترتيب الدوري الممتاز في بيان "بكل أسف يؤكد نادي واتفورد لكرة القدم رحيل المدرب كيكي سانشيز فلوريس، وأن التعاقد مع مدرب جديد بات وشيكا".

وذكرت تقارير بريطانية أن كريس هيوتون مدرب برايتون آند هوف ألبيون السابق سيكون مرشحا لشغل المنصب.

وسبق للمدرب فلوريس قيادة واتفورد في موسم 2015-2016 لكنه أقيل بعده بشكل مفاجئ، وتولى المسؤولية هذه المرة بعد جراسيا الذي حصل على نقطة واحدة فقط من أول أربع مباريات في الموسم.

وجاء الانتصار الوحيد لواتفورد في الدوري الممتاز بعد تعيين فلوريس أمام نوريتش سيتي الوافد الجديد الشهر الماضي كما تفوق على سوانزي سيتي المنتمي لدوري الدرجة الثانية خلال مباراة بكأس الرابطة قبل أن يخرج من الدور الرابع أمام إيفرتون.

وفي الدوري تعرض واتفورد لخمس هزائم، منها هزيمة مذلة بنتيجة 8-صفر أمام مانشستر سيتي، بينما كانت مباراته الأخيرة أمس السبت حيث خسر 2-1 أمام ساوثامبتون بعد استقبال هدفين في آخر 12 دقيقة.

وسيلعب واتفورد في المباراة المقبلة بالدوري أمام ليستر سيتي يوم الأربعاء المقبل.