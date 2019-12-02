تسريبات عن اسم الفائز بالكرة الذهبية

كما في نهاية كل عام تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم، إلى العاصمة الفرنسية باريس، يوم الاثنين المقبل، لمتابعة حفل جوائز الكرة الذهبية الذي تقيمه مجلة "فرانس فوتبول" الشهيرة.

ورغم أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة، لم يحقق ألقابا كثيرة هذا العام سواء مع البارسا أو منتخب بلاده، لكن توهجه فرديا يقربه من التتويج بالجائزة، حيث أفادت عدة تسريبات في الساعات الماضية أن البرغوث سيرفع الكرة السادسة في مسيرته.

أم العملاق الهولندي فريجل فان دايك فقد أعلن عن حضوره حفل مجلة فرانس فوتبول لتوزيع جوائز الكرة الذهبية 2019، كونه كان المرشح الأول للظفر بالجائزة قبل أن يحصل البرغوث الأرجنتيني بجائزة أفضل لاعب في العالم المقدمة من اتحاد الكرة الفيفا.

وخرجت بعض التسريبات في الأيام الأخيرة تفيد بأن البرغوث الأرجنتيني، ميسي، هو من حصل على الجائزة، وتواجد فان دايك في المرتبة الثانية، متفوقاً على نجمنا العربي المصري، محمد صلاح، الذي حل في المركز الثالث، متقدماً على رونالدو الذي أتى رابعاً.

فان دايك صرح قائلاً "لا أعتقد أن هناك خاسرين في هذه الليلة. أنا فخور للغاية بأن أكون بين المرشحين، بأن أكون هناك للطريقة التي أديت بها مع الفريق الموسم الماضي وكذلك مع المنتخب الوطني".

وفي الوقت نفسه سيكون مع البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، الذي يعد ضمن المرشحين للتتويج باللقب، وإذا توج بالجائزة سيفض شراكه ناديه مع ميلان (8 ألقاب لكل منهما)، ويصبح اليوفي النادي الإيطالي الأكثر تتويجًا باللقب.

وخرجت بعض التسريبات الأخرى لموقع سبورت 360 لتقول أن الفائز بالجائزة هذا العام سيكون كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي بحصوله على 578 نقطة، و في المرتبة الثانية يأتي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي برصيد 570 نقطة ثم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني برصيد 499 نقطة.

وكل ذلك يبقى تكهنات، وحرب توقعات إعلامية لا أكثر، وما هي إلا ساعات قليلة تفصلنا عن معرفة اسم المتوج بالجائزة الأغلى والأهم على الصعيد الفردي في عالم كرة القدم.