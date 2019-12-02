فوز اللاعب القطري أكرم عفيف بجائزة أفضل لاعب في آسيا

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الاثنين، فوز عفيف المتوّج مع منتخب قطر بلقب كأس آسيا 2019، بجائزة أفضل لاعب في القارة، ليخلف بذلك مواطنه وزميله في نادي السد عبد الكريم حسن.

وأسهم أكرم عفيف بشكل كبير في فوز منتخب قطر ببطولة كأس آسيا التي جرت أوائل السنة الحالية في الإمارات، كما لعب دوراً مؤثراً في وصول فريقه السد إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وجاء إعلان اسم أكرم عفيف كأفضل لاعب في آسيا لسنة 2019، خلال حفل للاتحاد الآسيوي أقيم في هونغ كونغ ليخلف مواطنه عبد الكريم حسن ويبقي الجائزة بحوزة النجوم العرب بدءا من 2014، حين نالها السعودي ناصر الشمراني، وتلاه الإماراتيان أحمد خليل 2015 وعمر عبد الرحمن 2016، ومن ثم السوري عمر خريبين 2017.

وأصبح أكرم عفيف (23 عاما) أفضل لاعب في آسيا، متفوقا على حارس المرمى الإيراني علي رضا بيرانفاند (بيرسبوليس)، والمدافع الياباني تومواكي ماكينو (أوراوا)، واعتبر الكثير أنّه يستحق اللقب خاصة وأنّه كان أفضل صانع ألعاب في كأس أمم آسيا التي توّجت بها قطر لأول مرة في تاريخها.

وتغيب أكرم عفيف عن حفل الجوائز بسبب التزامه مع منتخب قطر في بطولة كأس الخليج، إذ ينتظر أبطال آسيا مباراة مصيرية أمام الإمارات في صراع التأهل إلى الدور نصف النهائي.

وقال أكرم عفيف في تصريح مصوّر: "أحب أن أشكر الاتحاد الآسيوي على التكريم، كما أشكر جميع من ساعدني للفوز بهذه الجائزة سواء في المنتخب القطري ونادي السد".

وتنافس عفيف مع الثنائي، علي رضا بيرانوند حارس إيران والمدافع الياباني تومواكي ماكينو، على نيل الجائزة في الحفل الذي يقام يوم 2 ديسمبر / كانون الأول بهونغ كونغ.

وقاد ماكينو المنتخب الياباني إلى بلوغ نهائي كأس آسيا للمرة الخامسة، كما ساهم في حفاظ فريقه أوراوا رد دياموندز على شباكه نظيفة في 6 مباريات خلال طريقه إلى نهائي دوري الأبطال ضد الهلال السعودي.