المنتخبين القطري والعراقي إلى الدور نصف نهائي خليجي 24.. فيديو الأهداف والفرحة

حقق المنتخبين القطري الفوز على نظيريه الإماراتي بأربعة أهداف لهدفين، ليلحق بالمنتخب العراقي الدور التالي من مسابقة كأس الخليج العربي المقامة في الدوحة.

وشهد اللقاء تألق أكرم عفيف الذي توج قبل ساعات بلقب أفضل لاعب في آسيا، وذلك بتسجيله لهدفين افتتح بهما أهداف المباراة، قبل أن يقلص علي مبخوت الفارق بتسجيله هدف المنتخب الإماراتي لينتهي الشوط الأول بنتيجة 2-1.

في الشوط الثاني لم تتغير الأمور كثيراً عن الأول بعد سيطرة المنتخب القطري وتهديد مرمى المنتخب الإماراتي بالعديد من الفرص نتج عن احداها تسجيل الهدف الثاني للقائد حسن الهيدوس، ليشعل مبخوت المباراة بتسجيله للثنائية قبل أن يطمأن بوعلام خوخي جماهير العنابي الغفيرة بتسجيله لهدف الفوز في الدقيقة الأخيرة.

وكانت الفرحة ثنائية لأكرم عفيف الذي حصل أيضاً على جائزة أفضل لاعب في المباراة، وقال أثناء استلامه الجائزة: "الجمهور هو سبب هذا الفوز، لم نكن لنفعل شيء لولا هذه الأعداد الكبيرة التي ساندتنا، جائزة أفضل لاعب في آسيا هي إهداء مني للجمهور، وما يهمني هو الألقاب الجماعية ونأمل بتحقيق لقب خليجي 24".

فرحة يونس محمود مع لاعبين المنتخب العراقي بعد الفوز عل المنتخب القطري 🇮🇶🇮🇶🇮🇶🇮🇶✌️✌️✌️✌️ pic.twitter.com/mtJGjnH12c — ايمن العراقي (@zLqei1isI80Jd2k) November 26, 2019

بدوره تأهل منتخب أسود الرافدين إلى المربع الذهبي رغم تعادله السلبي مع المنتخب اليميني، لينتظر الفريقان مباريات المجموعة الثانية التي تقام بعد قليل.