السعودية والبحرين إلى المربع الذهبي من خليجي 24

تأهل منتخبي السعودية والبحرين إلى نصف نهائي كأس الخليج العربي بفوزهما على عمان والكويت على التوالي.

بلغ المنتخب السعودي الدور نصف النهائي لكأس الخليج العربي "خليجي 24" بفوزه على المنتخب العماني 3-1، اليوم الاثنين، في المرحلة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية، سجل للأخضر فراس البركان وهتان البهبري، فيما جاء هدف عمان الوحيد عبر المنذر العلوي في الدقيق (55).

وبهذا الفوز تأهل المنتخب السعودي إلى الدور نصف النهائي متصدراً للمجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، بفارق نقطتين عن المنتخب البحريني الذي تأهل بدوره إلى نصف النهائي بحلوله ثانياً بـ 4 نقاط وبفارق الأهداف عن حامل اللقب المنتخب العماني بعد مباراة مثيرة تغلب بها على المنتخب الكويتي بأربعة أهداف لهدفين.

سجل للبحرين أولا علي جعفر بالدقيقة 45+1، ثم عادل للكويت يوسف ناصر بالدقيقة 59، ثم تقدم البحرين بهدفين عبر جاسم الشيخ وتياغو أوغستو في الدقيقتين 70 و 83 على التوالي قبل أن يسجل للكويت في الدقيقة 85، لعود تياغو ويرسم الفرحة على جمكاهير البحرين بتسجيله للهدف القاتل في الدقيقة الأخيرة.

وسيلاقي المنتخب السعودي نظيره القطري فيما يلتقي البحرين مع العراق في نصف نهائي كاس الخليج في قطر.