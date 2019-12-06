"فيفا" يفك الحظر عن تشيلسي وتمكن لامبارد من استقطاب اللاعبين في الشتاء

قررت المحكمة الرياضية تقليص عقوبة حظره من الانتقالات، ليتمكن من ضم لاعبين جدد في كانون الثاني/يناير، يمنح المدرب فرانك لامبارد دفعة قوية قبل دخول الميركاتو الشتوي

وقد سبق للاتحاد الدولي لكرة القدم وقام بإيقاف البلوز وحظره من ضم لاعبين جدد، بعدما قام بخرق اللوائح والقوانين، ليمنعه من التعاقد مع أي لاعب جديد لفترتي انتقالات.

وطعن تشيلسي في الأحكام الصادرة عن لجان التأديب وتقدم باستئناف للاتحاد الدولي لكرة القدم، الذي كان قد ذكر أن نادي تشلسي انتهكت قواعد اللعب النظيف في 150 مناسبة، وشملت هذه الحالات حوالي 70 لاعبا، بحسب صحيفة "الديلي ميل".

وسيتمكن البلوز أيضًا من إحضار ماتيو كوفاتشيتش بصفقة دائمة من ريال مدريد، حيث كان مسجلاً في FIFA بعد أن أمضى الموسم الماضي على سبيل الإعارة في ملعب ستامفورد بريدج.

وبعد توجه البلوز باستئناف للمحكمة الرياضية، أعلنت بدورها قبول هذا الاستئناف، وتقليص العقوبة لفترة انتقالات واحدة فقط، والتي مرت خلال الصيف الماضي.

ويحتل تشيلسي المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز ب29 نقطة، بفارق 14 نقطة عن زعيم إنجلترا ليفربول متصدر الدوري.