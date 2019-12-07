قرار هام من الفيفا بشأن مونديال الأندية في قطر

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، في بيان اليوم السبت، أن استاد المدينة التعليمية في قطر لن يستضيف مباريات كأس العالم للأندية هذا الشهر بعد تأجيل افتتاحه إلى 2020.

وأوضح الفيفا أنه رغم اكتمال العمل في بناء استاد المدينة التعليمية، إلا أن عملية إصدار الشهادات اللازمة استغرقت وقتا أطول من المتوقع ولذلك لم يستضف الاستاد مباريات تجريبية.

وكان استاد المدينة التعليمية سيستضيف ثلاث مباريات بالبطولة التي تقام بين يومي 11 و21 ديسمبر/كانون الأول الجاري وتشمل مباراة الدور قبل النهائي، وتضم ليفربول بطل أوروبا يوم 18، بجانب مباراة تحديد المركز الثالث والمباراة النهائية.

Khalifa International, home of Qatar’s national team, will host three additional matches during the FIFA Club World Cup 2019™ after the official opening of Education City Stadium was postponed until early 2020. More on https://t.co/sool5M7508➡️ https://t.co/rlAJpA7ZaG 🇶🇦⚽️ pic.twitter.com/9pZ5ICvDD8 — FIFA Media (@fifamedia) December 7, 2019

ومن المقرر أن يستضيف استاد خليفة هذه المباريات.

يذكر أن مباراة افتتاح البطولة تقام يوم 11 ديسمبر، وتجمع بين السد بطل الدوري القطري وهينغين سبورت بطل كاليدونيا وأوقيانوسا.