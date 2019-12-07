شاهد الفريق الفائز بأول بطولة دوري نسائي لكرة القدم في السعودية... فيديو

وأقيمت النسخة الأولى من البطولة تحت رعاية الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، بمشاركة ست فرق وطاقم تحكيمي نسائي بقيادة الحكمة شام الغامدي.
What an unforgettable night! 🎉🎊🔥😍— Jeddah Eagles 🦅 (@JeddahEaglesLFC) December 7, 2019
Well deserved Eagles! 👏🏼🦅💙#hardworkpaysoff
2019/2020 CHAMPIONS!! 🏅🏆@JWL_Football #دوري_جدة_النسائي pic.twitter.com/6CSA4P922K
وحصل الفريق الفائز باللقب على الكأس، كما تم توزيع جوائز الأفضل على اللاعبات.
مبروك لكم بطولة الدوري 💪🏽💙💙💙💙..@JeddahEaglesLFC pic.twitter.com/vLRcvAjrgp— صابرين غالينا🌎..، (@sabreen35181967) December 7, 2019
وفازت حصة السديري من فريق "جدة إيغلز" بكأس أفضل حارس وفازت بيان صدقة من نفس الفريق بجائزة أفضل لاعبة، بينما فازت رغد مخيزن من فريق "مراس" بلقب هداف البطولة.
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