طيران الخليج ينقل 1900 بحريني لمؤازرة منتخب بلادهم في نهائي كأس الخليج لكرة القدم بقطر

تقوم شركة طيران الخليج البحرينية بنقل نحو 1900 مواطن بحريني لمؤازرة منتخب بلادهم الذي يواجه المنتخب السعودي في مباراة نهائي كأس الخليج لكرة القدم على استاد خليفة بالعاصمة القطرية الدوحة مساء اليوم الأحد.

القاهرة – سبوتنيك. وبحسب وكالة أنباء البحرين (بنا)، "تأتي الخطوة بمبادرة من ممثل عاهل البحرين للأعمال الخيرية رئيس مجلس الشباب والرياضة، الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، كجزء من سلسلة مبادرات تقوم بها الناقل الوطني البحريني لدعم المشهد الرياضي في المملكة، وكجزء من استراتيجية طيران الخليج في الشراكة المجتمعية بصفتها الناقلة الوطنية لمملكة البحرين.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الشباب والرياضة في البحرين تخصيص 8 طائرات لنقل المشجعين إلى قطر. لمؤازرة منتخب بلادها ضد السعودية في نهائي كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 24).

ويسدل، مساء اليوم، الستار على البطولة التي انطلقت، في 26 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بإقامة المباراة النهائية بين منتخبي السعودية والبحرين.

وتأهل المنتخب السعودي للنهائي بعد فوزه في مباراة نصف النهائي على منتخب قطر بهدف دون رد.

وتأهلت البحرين بعد فوزها على العراق بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5-3 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

وتراجعت منتخبات السعودية والإمارات والبحرين عن الانسحاب من البطولة، قبل انطلاقها بأيام، بعد قرار بالمقاطعة على خلفية الأزمة الخليجية مع قطر.