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    مؤتمر صحفي حول كأس العالم - 2018 في روسيا

    فيفا: سوف نتواصل مع "وادا" لتوضيح مدى القرار في ما يخص كرة القدم

    © Sputnik . Aleksei Danichev
    رياضة
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    كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أنه سيتم البت بموضوع منع روسيا من المشاركة في الأنشطة الرياضية الدولية، حول مدى هذا القرار وهل سيشمل كرة القدم أم لا.

    ونشرت "رويترز" تصريح "الفيفا" بعد أن أعلن رئيس لجنة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، جوناثان تايلور، اليوم الإثنين، أنه إذا تأهلت روسيا إلى كأس العالم بكرة القدم 2022، فسيتعين على رياضييها التنافس تحت علم محايد.

    وقال تايلور للصحفيين: "إذا اجتازوا مرحلة التصفيات، فلن يتمكن الفريق الذي يمثل روسيا من المشاركة، لكن يمكنهم التقدم بطلب على أساس محايد، وليس كممثلين لروسيا، وبعد ذلك سيتم اتخاذ قرار بشأن كيفية مشاركتهم، ولكن الشرط هو دون العلم الروسي، ودون ممثلي روسيا" .

    واعتمدت اللجنة التنفيذية لمكافحة المنشطات بالإجماع توصيات اللجنة المستقلة للامتثال، وأزاحت روسيا عن الأحداث الرياضية الدولية، بما في ذلك الألعاب الأولمبية وأولمبياد المعاقين، لمدة أربع سنوات.

    وتابع تايلور إن الاتحاد الدولي (فيفا) يملك خيار تطبيق هذه الآلية وهو ما سيسمح للرياضيين الروس الشرفاء بتقديم طلب للمشاركة كمستقلين، مضيفاً أنه سيكون الأمر متروكا لفيفا لكن يجب أن يفعل ذلك بالتعاون مع وادا. لكن لن يكون هناك أي علم كما لن يتم عزف النشيد الوطني".

    وأبلغ متحدث باسم الاتحاد الدولي (فيفا) "رويترز" أن المنظمة الدولية طلبت إيضاحات من "وادا" بشأن قرارها المتعلق بالمنتخبات الوطنية الروسية لكرة القدم.

    لكن تم السماح لبعض الرياضيين الروس الذين لم تتلطخ سمعتهم بالمنشطات بالمشاركة كمستقلين، ولكن يجب أن يثبت الرياضيون أنهم بعيدون عن المنشطات وملتزمون بعدد من الشروط الأخرى الصارمة.

    لكن توصيات لجنة الامتثال تركت الباب مفتوحا أمام مشاركة رياضيين من روسيا كما حدث في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2018 حين شارك رياضيون روس كمستقلين تحت العلم الأولمبي.

    انظر أيضا:

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