أهداف مباراة السد وهينجين سبورت 3-1 في مونديال الأندية... فيديو

حقق السد القطري الفوز على هينجين سبورت في افتتاح مونديال الأندية، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

سجل ثلاثية أصحاب الأرض، بغداد بونجاح وعبد الكريم حسن وبيدرو ميجيل في الدقائق 26 و100 و114، بينما سجل هدف المنافس أمي روني في الدقيقة 49.

بهذه النتيجة، تأهل السد للدور المقبل من المسابقة، على أن يواجه مونتيري المكسيكي.