معجزة في دوري الأبطال... أتالانتا يتأهل لدور الستة عشر... فيديو

حقق أتالانتا الإيطالي معجزة كروية بالتأهل إلى دور الستة عشر من دوري الأبطال الذي يشارك فيه للمرة الأولى عبر تاريخه، بالفوز في الجولة الأخيرة من دور المجموعات على مضيفه شاختار الأوكراني 3-0.