كريستيانو رونالدو يرغب في مواجهة ريال مدريد

أعلن البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي عن رغبته في مواجهة ناديه السابق، ريال مدريد، خلال منافسات الموسم الحالي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

تحدث البرتغالي رونالدو أمام وسائل الإعلام بعد مباراة يوفنتوس وباير ليفركوزن الألماني، في تصريحات نقلتها صحيفة "آس الاسبانية"، عن رغبته في مواجهة فريقه السابق ريال مدريد ولكن في النهائي وليس الآن.

وقال رونالدو في تصريحاته: "اللعب أمام ريال مدريد في دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا؟ إنهم فريق مذهل، لكني أفضل أن أواجههم لاحقًا، ربما في النهائي، بالتأكيد سأحب مواجهتهم في النهائي".

وأضاف: "الأمور تتطور إلى الأفضل الآن أشعر أنني أفضل، ما عانيت منه في الفترة الأخيرة أصبح من الماضي، كنت أعاني من ألم في الركبة لعدة أسابيع، لكنني الآن بخير، والفريق بخير كذلك".

وتغلب اليوفي على باير ليفركوزن في الجولة الختامية من منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا بهدفين دون رد، وسجل كريستيانو رونالدو هدفاً منهما.

يذكر أن قرعة دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا تجري يوم الاثنين 16 ديسمبر/كانون الأول الجاري، في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" في مدينة نيون السويسرية.