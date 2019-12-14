أمام واتفورد... محمد صلاح يطارد الرقم القياسي للأسطورة إيان راش

يطارد محمد صلاح رقما قياسيا مسجلا باسم أسطورة ليفربول إيان راش، مع خوضه مواجهة واتفورد في الدوري الإنجليزي.

وفقا لما نشره موقع ليفربول، صلاح صاحب الرقم 11 سجل 6 مرات في 4 مباريات مع ليفربول ضد واتفورد، بينما سجل راش 10 أهداف في 11 مباراة.

وفاز ليفربول في 15 مباراة متتالية على ملعب آنفيلد، وهو ثاني أكبر رقم في تاريخ النادي عقب الفوز في 21 مباراة متتالية من يناير/كانون الثاني إلى ديسمبر/كانون الأول 1972.

"What a day for @MoSalah, what a day for Liverpool!" ⚽️



Four for Mo and a stunner from Bobby during our sublime 5-0 win against @WatfordFC from 2018 🙌 pic.twitter.com/43yDIab3on — Liverpool FC (@LFC) December 13, 2019

ولم يخسر فريق يورغن كلوب في آخر 48 مباراة في الدوري على ملعب آنفيلد، محققاً الفوز في 38 مباراة والتعادل في 10.

وسجل محمد صلاح هدفه رقم 63 في ظهوره رقم 100 في الدوري أمام بورنموث يوم السبت. يذكر أن ثلاثة لاعبين فقط حققوا المزيد وهم آلان شيرر ورود فان نستلروي وسيرجيو أجويرو.

سجل فريق كلوب 40 هدفاً في 16 مباراة بالدوري إلى الآن هذا الموسم، وهذا يعادل أفضل رقم لهم منذ عودتهم إلى القمة في عام 1962.

جمع ليفربول 89 نقطة في الدوري خلال عام 2019 من 34 مباراة مع تبقي ثلاث مباريات، أكثر مما حققوه في آخر 29 عاماً حينما حصلوا على 89 نقطة من 41 مباراة عام 1989.