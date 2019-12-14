جوزيه مورينيو: لا راحة لهاري كين بعد الآن

يرفض جوزيه مورينيو، مدرب فريق توتنهام الإنجليزي، منح مهاجمه هاري كين، أي راحة خلال مباريات السبيرز المقبلة.

وقال مورينيو، في تصريحات نقلتها "سكاي سبورت" المتخصصة بأخبار الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عبر صفحتها الرسمية في تويتر: "هل سأمنح كين الراحة يوم 26 ديسمبر لأننا سنخوض مباراة بعدها بيومين؟ لا، لن أفعل ذلك".

It doesn't look as though Harry Kane will be getting much rest this Christmas... — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) December 14, 2019

وأضاف المدرب البرتغالي: "هناك مباريات يمكن فيها إراحة لاعبيك الأساسين ومباريات لا".

وتابع قائلاً: "مباراة بايرن ميونخ، كانت واحدة من المباريات التي لا تشكل نتيجتها أهمية، ولكن عندما تكون النتيجة مهمة، فمهاجمينا هما هاري كين وتروي باروت، لكن باروت في الـ17 من عمره، ولعب 5 دقائق في الدوري الإنجليزي، ويحتاج لمزيد من الخبرة ليتطور لذلك سنمنحه مزيدًا من الوقت، أما هاري كين هو مهاجمنا الأساسي".

وسيواجه توتنهام، نظيره برايتون، يوم الخميس 26 من الشهر الجاري، قبل أن يلتقي مع نوريتش سيتي، يوم السبت (بعد يومين) من الشهر ذاته، ضمن منافسات الجولة 19 و 20 من البريميرليج على التوالي.

وكان مورينيو قد استبعد ، كين من مواجهة بايرن ميونخ الأربعاء الماضي، ضمن منافسات الجولة الختامية لدور المجموعات، بدوري أبطال أوروبا، للراحة.