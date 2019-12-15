جرينوود يسجل مجددا وينتزع التعادل ليونايتد أمام إيفرتون... فيديو

سجل الشاب ميسون جرينوود هدفا بعد المشاركة كبديل ليقود مانشستر يونايتد لانتزاع نقطة التعادل 1-1 أمام ضيفه إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.

وواصل اللاعب البالغ عمره 18 عاما التألق، بعدما سجل هدفين في الفوز 4-صفر على ألكمار الهولندي بالدوري الأوروبي يوم الخميس، وشارك بدلا من جيسي لينجارد في منتصف الشوط الثاني قبل أن يسدد كرة قوية ليدرك التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 77.

وتقدم إيفرتون، الذي يدين بالفضل في التعادل للحارس جوردان هندرسون وخط الدفاع، بهدف عندما أخطأ الحارس ديفيد دي خيا في التعامل مع ركلة ركنية من ليتون بينز قبل أن تصطدم الكرة بزميله المدافع فيكتور ليندلوف وتدخل مرماه بطريق الخطأ.

وتم احتساب الهدف بعد عودة سريعة إلى حكم الفيديو المساعد بعد حدوث احتكاك بين دومينيك كالفرت-ليوين مهاجم إيفرتون ودي خيا.

وأهدر يونايتد أكثر من فرصة وسدد لينجارد بعيدا بعد مرور 15 ثانية من البداية كما تصدى الحارس بيكفورد لركلة حرة نفذها راشفورد كما أبعد تسديدة أخرى من الظهير الأيسر لوك شو.

وحاول الفريقان خطف هدف الانتصار قرب النهاية وتصدى بيكفورد لركلة حرة أخرى من راشفورد قبل أن يتألق الحارس د