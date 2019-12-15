جرينوود يسجل مجددا وينتزع التعادل ليونايتد أمام إيفرتون... فيديو

وواصل اللاعب البالغ عمره 18 عاما التألق، بعدما سجل هدفين في الفوز 4-صفر على ألكمار الهولندي بالدوري الأوروبي يوم الخميس، وشارك بدلا من جيسي لينجارد في منتصف الشوط الثاني قبل أن يسدد كرة قوية ليدرك التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 77.
وتقدم إيفرتون، الذي يدين بالفضل في التعادل للحارس جوردان هندرسون وخط الدفاع، بهدف عندما أخطأ الحارس ديفيد دي خيا في التعامل مع ركلة ركنية من ليتون بينز قبل أن تصطدم الكرة بزميله المدافع فيكتور ليندلوف وتدخل مرماه بطريق الخطأ.
وتم احتساب الهدف بعد عودة سريعة إلى حكم الفيديو المساعد بعد حدوث احتكاك بين دومينيك كالفرت-ليوين مهاجم إيفرتون ودي خيا.
GOOOOOOOOOOAL! @_MasonGreenwood levels it up!#MUFC #MUNEVE 1-1 pic.twitter.com/7Jj0ZjEEJT— Manchester United (@ManUtd) December 15, 2019
وأهدر يونايتد أكثر من فرصة وسدد لينجارد بعيدا بعد مرور 15 ثانية من البداية كما تصدى الحارس بيكفورد لركلة حرة نفذها راشفورد كما أبعد تسديدة أخرى من الظهير الأيسر لوك شو.
First #MUFC change as @_MasonGreenwood replaces @JesseLingard.#MUNEVE pic.twitter.com/tn1z6kfXsY— Manchester United (@ManUtd) December 15, 2019
وحاول الفريقان خطف هدف الانتصار قرب النهاية وتصدى بيكفورد لركلة حرة أخرى من راشفورد قبل أن يتألق الحارس د
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