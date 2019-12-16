"الفيفا" يلجأ للقضاء ضد بلاتر وبلاتيني

‬رفع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الاثنين، دعاوى أمام محاكم سويسرية بهدف استرداد مليوني فرنك سويسري (2.01 مليون دولار) قال إن رئيسه السابق جوزيف "سيب" بلاتر دفعها بطريقة مخالفة للنجم الفرنسي السابق ميشيل بلاتيني.

وصرح الاتحاد في بيان "أقام فيفا اليوم دعاوى أمام المحاكم السويسرية المعنية ضد رئيس الاتحاد السابق جوزيف بلاتر ونائبه السابق ميشيل بلاتيني من أجل استرداد مبلغ مليوني فرنك دُفع للسيد بلاتيني دون مبرر في فبراير 2011".

وأضاف البيان أنه "من الواجب السعي لاسترداد الأموال التي دفعها مسؤول سابق بشكل غير مشروع إلى آخر".

وأوضحت وكالة "رويترز"، أنه لم يتسن الحصول على تعليق فوري من بلاتر أو بلاتيني اللذين خضعا لعقوبة إيقاف عام 2016 بسبب هذه المدفوعات.

قضى بلاتر 17 عاما في رئاسة الاتحاد الدولي من 1998 وحتى 2015 قبل أن يتهم بانتهاكات أخلاقية في أكبر فضيحة فساد في "فيفا" ليتم منعه لمدة 6 سنوات من النشاط الرياضي.

وتم إيقاف بلاتيني عام 2015 من ممارسة أي نشاط يخص كرة القدم على خلفية خرق العديد من القواعد وقوانين وأسس أخلاقيات الفيفا، وتم تقليل الإيقاف إلى 4 أعوام بعد الاستئناف.