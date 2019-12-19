كلوب يكشف... حالة وحيدة تجعله يمنح محمد صلاح شارة قيادة ليفربول

وقال كلوب ضاحكا: "إذا غاب جوردان هندرسون وجيمس ميلنر وفيرجيل فان دايك، سأفكر حينها في الأمر".

جاء ذلك خلال مؤتمر ما بعد الفوز على مونتيري المكسيكي بهدفين لهدف في نصف نهائي مونديال الأندية.

وعن الفوز على مونتيري تابع كلوب: "فزنا في آخر دقيقة وهذا يؤكد قوة شخصيتنا، وكان من الصعب علينا خوض أشواط إضافية".

وعن مواجهة فلامينجو البرازيلي في النهائي، أضاف المدرب الألماني "ستكون مباراة صعبة للغاية. هم فريق قوي لديه مدرب رائع هو خورخي جيسوس. شاهدت ما قدموه أمام الهلال في نصف النهائي".

يذكر أن ليفربول سيواجه فلامنجو البرازيلي في نهائي كأس العالم للأندية المقامة في قطر، يوم السبت المقبل.