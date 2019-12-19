زيدان يحقق رقما قياسيا على ملعب برشلونة في الكلاسيكو

استطاع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان أن يعبر بفريقه ريال مدرديد الإسباني إلى بر الأمان بعد مواجهة قوية خارج الديار، أمام الغريم الأزلي برشلونة.

زيدان وكتيبته استطاع أن يخرجوا من المباراة بنقطة التعادل ومن دون أن يتلقوا أي أهداف، ليحافظوا على مركزهم في جدول ترتيب الدوري في التساوي بعدد النقاط مع الفريق الكتالوني.

ويعد ذلك الكلاسيكو الأول بدون أهداف بين الفريقين منذ ما يقارب 18 عاما، وبالتحديد في نوفمبر/تشرين الثاني 2002.

مباراة اليوم جعلت زيدان يتربع على عرش المدربين في ريال مدريد الأقل خسارة من الفريق الكتالوني ، حيث أصبح أول مدرب من ريال مدريد لا يخسر في 5 مباريات متتالية في ملعب برشلونة في كل البطولات، وفقا لموقع أوبتا للإحصائيات.

5 - Zinedine Zidane is unbeaten in his five managerial games at Camp Nou in all competitions (W2 D3), becoming the first @realmadriden manager to remain unbeaten in five away Clasicos. Magister. pic.twitter.com/0DdMIOd6C9 — OptaJose (@OptaJose) December 18, 2019

واستطاع زيدان أن يحرز الفوز في مباراتين من المباريات الخمسة، بينما تعادل في 3 آخرين، على الترتيب التالي "(2-1) في أبريل 2016، (1-1) في ديسمبر 2016، (3-1) في أغسطس 2017، (2-2) في مايو 2018، (0-0) في ديسمبر 2019.

وبهذا التعادل بقي برشلونة في الصدارة برصيد 36 نقطة من 17 مباراة بينما يملك ريال مدريد 36 نقطة أيضا ويتقدم الفريقان بخمس نقاط على أشبيلية صاحب المركز الثالث.