كارلو أنشيلوتي على المدرجات في مباراة فريقه الجديد ضد آرسنال

أعلنت الصحف الإنجليزية، صباح اليوم، أنه سيتم تعيين كارلو أنشيلوتي مدرباً لفريق إيفرتون الإنجليزي رسمياً قبل نهاية الأسبوع.

وقالت صحيفة "ذا ميرور" أن المدرب الإيطالي قد وافق على جميع شروط إيفرتون لتولي مهمة تدريبه، ومن المتوقع أن يصل أنشيلوتي إلى مقاطعة ميرسيسايد خلال الـ 24 ساعة القادمة، وسيكون في مدرجات ملعب غوديسون بارك لمتابعة مباراة فريقه الجديد، في الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم السبت مع آرسنال.

فيما أكدت "ذا صن" أن الصفقة تبلغ قيمتها 50 مليون جنيه إسترليني لمدة أربع سنوات ونصف.

أنشيلوتي البالغ من العمر "60" عاماً كان قد أقيل من تدريب نابولي الإيطالي، بسبب سوء النتائج، في تزامن مع إقالة إيفرتون لمدربه ماركو سيلفا للسبب ذاته.

Carlo Ancelotti agrees to become Everton boss – but will start work on Mondayhttps://t.co/G4CC96idJa — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) December 19, 2019

وكان أنشيلوتي قد وصل، في وقت مبكر من صباح اليوم الإثنين، إلى الميرسيسايد (معقل إيفرتون)، من أجل التفاوض على بنود العقد الجديد.