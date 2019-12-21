ميسي يستعد لدخول التاريخ برقم قياسي جديد

يستعد نجم فريق برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي لتسجيل رقم قياسي جديد عند ملاقاته فريق ديبوتيفو آلافيس في منافسات الجولة الـ18 من الدوري الإسباني.

وكتبت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن ميسي يستعد أمسية اليوم في حال سجل هدفا أمام آلافيس في ملعب كامبو إلى تحقيق رقم جديد، وهو تسجيل 50 هدفا أو أكثر في السنة للموسم التاسع خلال مسيرته الاحترافية مع البلوغرانا.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، يسعى لإنجاز فريد أمام آلافيس، حال نجح في التسجيل.

وسجل ميسي 49 هدفًا حتى الآن في العام 2019، بقميص برشلونة ومنتخب الأرجنتين، وبات على بعد هدف واحد من الوصول إلى 50 هدفًا.

وفيما يلي رصيد ميسي التهديفي في آخر 10 سنوات:

2009- 41 هدفًا.

2010- 60 هدفًا.

2011-59 هدفًا.

2012- 91 هدفًا.

2013- 45 هدفًا.

2014- 58 هدفًا.

2015- 52 هدفًا.

2016- 59 هدفًا.

2017- 54 هدفًا.

2018- 51 هدفًا.

2019- 49 هدفًا حتى الآن.

هذا ويتصدر فريق برشلونة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 36 نقطة، متقدما بفارق الأهداف عن منافسه التقليدي ريال مدريد.