مارادونا: الكائنات الفضائية اختطفتني وقضيت 3 أيام خارج كوكب الأرض

زعم أسطورة الكرة الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا، أنه تعرض للخطف من جانب كائنات فضائية.

وقال مارادونا إنه تعرض من قبل لعملية اختطاف من قبل ما وصفهم بـ "كائنات فضائية"، في مقابلة مع قناة TyC sports التلفزيونية.

وأشار اللاعب إلى أنه قضى أكثر من يومين مع هذه الكائنات الفضائية، دون الكشف عن أية تفاصيل دقيقة، موضحا أنه كان في مكان آخر غير كوكب الأرض.

Maradona claims he was abducted by a UFO and lost his virginity at 13https://t.co/xqsw8JXiq5 — talkSPORT (@talkSPORT) December 20, 2019

وقال مارادونا: "لقد قابلت فضائيين على الأرض، فذات مرة وبعد احتساء المشروبات، تغيبت عن المنزل 3 أيام، وعند عودتي إلى المنزل، أخبرتهم بأن كائنات غريبة اختطفتني ولم أفصح حتى الآن عن تفاصيل أخرى".

بطل العالم عام 1986، يتولى في الوقت الحالي تدريب فريق خيمناسيا لا بلاتا في دوري القسم الثاني الأرجنتيني.

وحقق مارادونا الفوز في 4 مباريات ليصعد الفريق من المركز الأخير للمركز 21، على أمل أن يتجنب الهبوط لدوري القسم الثالث.