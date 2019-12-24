ظهور جديد لمحمد صلاح مع ابنته داخل صالة ألعاب رياضية... فيديو

نشر نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، فيديو يجمعه بابنته مكة، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام".

ويظهر محمد صلاح برفقة ابنته في الفيديو، وهما يمارسان تدريبات رياضية.

وكان صلاح الفائز بلقب مونديال الأندية منذ أيام، يؤدي تدريبات البطن وبجانبه مكة، وسط تعالي الضحكات من الثنائي.

وظهرت مكة صاحبة الخمس سنوات، وهي تؤدي تمارين رفع الأثقال بمفردها.

يذكر أن صلاح يستعد لمواجهة ليستر سيتي وصيف جدول الترتيب، يوم الخميس، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي.