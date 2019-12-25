قناص المنتخب السوري و"أهلي جدة" السعودي يخترق قائمة نجوم العالم

وبهذا التصنيف العالمي، يتفوق الهداف عمر السومة، على عشرات اللاعبين الدوليين المحترفين في أقوى الأندية الأوروبية والعالمية.

إذ يتألق النجم السوري في البطولات الدولية مسجلا أهدافا بمستوى مهاري دولي، و بحسب "سانا"، تذهب بوصلة السومة إلى العالمية بعد تألقه مع المنتخب السوري استحقاقاته ولا سيما التصفيات المزدوجة لنهائيات كأس العالم وآسيا إضافة إلى تسجيله أهدافا مميزة مع المنتخب وناديه الأهلي السعودي.

والسومة من مواليد مدينة دير الزور في الثامن والعشرين من مارس/ آذار عام 1989 وهو متزوج ولديه توأم، عبدالله ومحمد ويعد من أفضل لاعبي القارة الآسيوية وحصل على لقب هداف الدوري السوري تحت 18 سنة بـ 29 هدفا وهداف الدوري الكويتي عام 2013 بـ 23 هدفاً وهداف الدوري السعودي في ثلاثة مواسم بـ 22 هدفا و27 هدفا و24 هدفا على التوالي.