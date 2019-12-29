"الإمبراطور الروسي الأخير" يطيح بمنافسه الأمريكي بضربة قاضية في الجولة الأولى... فيديو

أنهى صاحب الـ43 عاما النزال في الجولة الأولى، بضربة قاضية جائت بعد عدة لكمات وجهها المقاتل الروسي لنظيره الأمريكي.
Fedor with the walk-off KO! #BellatorJapan pic.twitter.com/Wg6Ge4gEgu— Bellator MMA (@BellatorMMA) December 29, 2019
ليسقط الأمريكي أمام المقاتل الروسي المشهور بلقب "الإمبراطور الروسي الأخير" ليعلن الحكم إيقاف النزال بفوز الروسي.
ليسجل يميليانكو فوزه الـ39 في مسيرته مقابل 6 هزائم وتعادل واحد.
💥Федору Емельяненко хватило 165 секунд, чтобы вырубить Куинтона Джексона. Без шансов!— Eurosport.ru (@Eurosport_RU) December 29, 2019
📹 инстаграм viacheslavstarozhilov pic.twitter.com/xavuqmtPBu
وسيخوض يميليانينكو نزالين آخرين أمام جاكسون، قبل اعتزاله رياضة الفنون القتالية المختلطة نهائيا.
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