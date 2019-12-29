يورغن كلوب تحت أنظار باريس سانجرمان

حاولت إدارة باريس سان جيرمان الحصول على خدمات الألماني يورغن كلوب، هذا الموسم قبل أن يجدد هذا الأخير عقده رفقة ليفربول.

ونشرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، كان قد اتصل بيورجن كلوب هاتفياً، وعرض عليه أن يصبح المدير الفني لفريق العاصمة الفرنسية خلفًا لتوماس توخيل.

وأضافت الصحيفة أن ليوناردو تحدث حوالي ساعة كاملة مع كلوب عن المشروع الذي ينوي النادي تطبيقه، حتى يقنعه بتدريب الفريق، وعلى الرغم من إصرار المدير الرياضي إلا أن المدرب الألماني أبدى سعادته بالتواجد في "أنفيلد"، حيث لم يعط أي اهتمام بشأن مفاوضات باريس سان جيرمان.

يذكر أن فريق ليفربول الإنجليزي يعيش حالة من التألق تحت قيادة الألماني حيث حقق الفريق دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي بالإضافة إلى كأس العالم للأندية منذ أيام، ويتصدر حاليا الليفر الدوري الإنجليزي بفارق مريح عن أقرب منافسيه.

وقام ليفربول بالتأمين على مدربه بتمديد عقده حتى عام 2024 رغبة منه في إكمال المشروع الذي بدأه كلوب والوصول معه لمنصات التتويج المحلية والأوروبية.