مدرب ليفربول: نحن في حاجة للقتال

وحقق ليفربول الفوز في المباراة الأخيرة على ولفرهامبتون بهدف دون رد، ليحافظ على فارق النقاط بينه وبين أقرب ملاحقيه إلى 13 نقطة.
وقال كلوب لموقع ليفربول: "أنا فخور بكل اللاعبين، وأتمنى أن تفخر الجماهير أيضا. كما قلت من قبل، الموسم لم ينتهي بعد. أظهر الأولاد في أكثر من مناسبة أننا نقاتل بكل ما لدينا".
"I'm really proud of them [the players] and I really hope our supporters are proud as well" ❤️— Liverpool FC (@LFC) December 31, 2019
Unbeaten at Anfield in 2019 💪 https://t.co/6Xipm54sKx
وتابع المدرب الألماني "يجب أن تكون المباريات على ملعبنا ميزة بالنسبة لنا. المواجهة الأخيرة كانت معركة، ومن الواضح أننا خضناها معا وفي النهاية فزنا بها".
وأتم يورغن كلوب "الأمر صعب للغاية، ولكن لا يشكوا أحد من ذلك. نحن لا نبحث عن الأعذار. هؤلاء الأولاد يبذلون كل ما لديهم، وهذا ما سنفعله في كل مباراة".
Breathtaking Mane moments 😎— Liverpool FC (@LFC) December 30, 2019
Stunning Salah strikes 🔥
Dramatic Divock goals 😱
Next up in our 'Goal of the Decade' competition, the 2019 contenders. Voting is open 👇
يذكر أن ليفربول يستعد لاستضافة شيفيلد يونايتد، يوم الخميس في الدوري الإنجليزي، قبل مواجهة إيفرتون في كأس إنجلترا، يوم الأحد.
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